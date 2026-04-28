Van iş dünyasının önemli temsil kurumlarından biri olan Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) seçim hazırlıkları hız kazanıyor. Yeni dönem öncesinde adaylar birer birer kamuoyu önüne çıkarken, iş insanı İzzet Çoban da seçim yarışına katıldığını duyurdu.

Daha önce İrem Bayram, Zahir Kandaşoğlu gibi isimlerin adaylıklarını ilan etmesinin ardından, İzzet Çoban da adaylığını duyurarak seçim sürecine dahil oldu.

“BU ODANIN ŞEFFAF, HESAP VEREBİLİR, ADİL BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR”

Çoban, adaylığının sadece bir görev talebi değil, aynı zamanda sorumluluk üstlenme kararı olduğunu belirterek, “Bir göreve talip olmaktan öte, bir sorumluluğu üstlenmek için Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine adayız. Bu odanın şeffaf, hesap verebilir, adil bir yönetime ihtiyacı var.

Her meslek grubunun kendi içinde güçlendiği, ticarete yön verdiği ve kalkınmaya katkı sunduğu bir yapıyı inşa etmek istiyoruz. Bugün birçok sektörümüz potansiyelinin altında kalıyor. Maalesef bunun nedeni imkansızlıklar değil; koordinasyon eksikliği, vizyon eksikliği ve birlikte hareket edememektir.” dedi.

“ODAMIZ SADECE BELGE VEREN, PROSEDÜR YÜRÜTEN BİR KURUM OLMAMALI”

Odanın yalnızca bürokratik işlemler yürüten bir yapı olmaması gerektiğini dile getiren Çoban, şu sözleri kaydetti:

“Odamız sadece belge veren, prosedür yürüten bir kurum olmamalı. Bu oda, yatırımın önünü açan, üyelerinin sorunlarını çözen, sahada olan ve sonuç üreten bir yapı olmalıdır.

Van, coğrafyasıyla, genç nüfusuyla ve ticaret imkanlarıyla güçlü bir şehir. Kapıköy Sınır Kapısı gibi bir avantajımız var; ancak bu avantajı yeterince ekonomik güce dönüştüremiyoruz. Van Gölü gibi bir değere sahibiz ama turizmde hak ettiğimiz payı alamıyoruz.

Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bu şehrin potansiyelinin çok altında kaldığını biliyoruz. Bu geri kalmışlığı kabullenmiyoruz. Çözümün; planlı çalışmaktan, birlikte hareket etmekten ve güçlü bir irade ortaya koymaktan geçtiğine inanıyoruz. Sorunları konuşan değil, çözen bir anlayışla geliyoruz.

Biz kapalı kapılar ardında değil, üyeleriyle bir arada yöneten bir oda anlayışıyla geliyoruz. Van’ı ticarette daha güçlü, üretimde daha iddialı ve geleceğe daha umutla bakan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu sadece bir adaylık değil, Van’ın geleceğine sahip çıkma iradesidir.”