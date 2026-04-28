SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanedeki yoğunluğu azaltabilmek için ziyaret saatleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Günlük hasta yoğunluğuyla dikkat çeken hastanede yönetim, vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.

Her gün binlerce hastayı ağırlayan hastanede hizmet kalitesini artırmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla ziyaret saatleri yeniden düzenlendi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hasta ve hasta yakınlarından destek beklediklerini belirterek, “Tüm hasta ve hasta yakınlarımızdan bu konuda anlayış ve destek istiyoruz. İş birliğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.

“ZİYARET SAATLERİ 18.00 – 20.00 ARASI”

Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, servis ziyaretlerinin yalnızca 18.00 ile 20.00 saatleri arasında kabul edileceği, bu saatler dışında ziyaretçi alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Hastanemizde hizmet kalitesini artırmak ve gündüz saatlerindeki yoğunluğu azaltarak hastalarımızın tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 18.00-20.00 saatleri arasında ziyaretler yalnızca belirtilen saatler içerisinde kabul edilecek olup, bu saatler dışında ziyaretçi alınmayacaktır. Hastanemize ziyaret amacıyla başvuruların belirtilen saatler içinde yapılması önemle rica olunur. Göstereceğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz.” denildi.

Yapılan duyuruda servis ziyaretlerine ilişkin uyulması gereken kurallar ise şöyle sıralandı;

-Ziyaretler kısa süreli (yaklaşık 10 dakika) olmalı,

-Aynı anda en fazla iki ziyaretçi kabul edilmeli,

-10 yaş altı çocukların ziyarete getirilmemesi öneriliyor,

-Ziyaret öncesi ve sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmeli,

-Hasta yataklarına oturulmamalı,

-Tıbbi cihazlara dokunulmamalı,

-Doktor izni olmadan dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemeli,

-Gürültü yapılmamalı,

-Refakatçi sayısı 1 kişi ile sınırlandırılmalı.

Yapılan duyuruda, belirlenen kurallara uyulmasının hem hastaların sağlığı hem de sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulandı.