Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında, bir dizi toplantı yapıldı.

İlk olarak haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un yanı sıra hizmet başkanları katılım sağladı. Toplantıda il genelinde sunulan sağlık hizmetleri, sağlık tesislerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler değerlendirildi. Hizmet sunum süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunularak yürütülen çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

İL MÜDÜRÜ TOSUN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA EGLDİ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, bir başka toplantıda ise sağlık çalışanları ile bir araya gelerek, onları dinledi.

Açık Kapı Uygulaması kapsamında sağlık çalışanları bir araya gelen Müdür Tosun, sahadan gelen görüş ve önerileri dinleyerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde sağlık çalışanlarının talep ve değerlendirmeleri ele alınırken, hizmet sunum süreçlerinde karşılaşılan konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

UMKE EĞİTİMLERİ BAŞLADI

8-12 Haziran tarihleri arasında Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE birimi tarafından düzenlenen "UMKE Temel ve Medikal Eğitimi", İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkanlarının katılımıyla başladı. Söz konusu eğitim 12 Haziran’a kadar devam edecek.

MHRS TOPLANTISI

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında; Hizmet Başkanları, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ve klinik sorumlu hekimlerinin katılımıyla MHRS değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Hekim çalışma cetvellerinin optimum planlanması, poliklinik verimliliğinin artırılması, hasta mağduriyetlerinin giderilmesi ve randevu süreçlerinin kolaylaştırılması konuları masaya yatırılarak gerekli planlamalar yapıldı.