Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir düzenlemeye daha imza attı. Yapılan son güncellemeyle birlikte 32 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Karar, özellikle kronik hastalıklar ve tedavi süreçlerinde ilaç maliyetlerini yakından ilgilendiriyor.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapılan düzenleme kapsamında 32 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.

21 İLAÇ YERLİ ÜRETİM

Yeni düzenleme kapsamında listeye eklenen ilaçların 21’inin yerli üretim olduğu açıklandı. Bu adımın hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hem de yerli ilaç üretimini desteklemesi hedefleniyor.

Yetkililer, yerli üretim oranının artırılmasının sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adım olduğunu vurguluyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Geri ödeme listesine alınan ilaçlarla birlikte, vatandaşların tedavi süreçlerinde karşılaştığı mali yükün azaltılması amaçlanıyor. Özellikle düzenli ilaç kullanımı gerektiren hastalık gruplarında bu kararın önemli bir rahatlama sağlayacağı ifade ediliyor.

Sağlık uzmanları, geri ödeme kapsamının genişletilmesinin hastaların tedaviye erişimini artırdığını ve ilaç uyumunu güçlendirdiğini belirtiyor.

“VATANDAŞLARIMIZA ŞİFA OLSUN” MESAJI

Bakan Işıkhan açıklamasında, eklenen ilaçların hastalar için şifa olmasını temenni ederek vatandaşlara sağlıklı bir yaşam diledi. Açıklamada, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği mesajı da verildi.

SAĞLIK POLİTİKALARINDA YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Son düzenleme, Türkiye’nin sağlık politikalarında yerli ve milli üretim kapasitesini artırma hedefiyle de örtüşüyor. İlaç sektöründe yerli üretimin desteklenmesi, hem ekonomik sürdürülebilirlik hem de sağlık güvenliği açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

SGK’nın geri ödeme listesine yapılan bu güncelleme ile birlikte, sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar için daha geniş bir ilaç erişim imkânı sağlanmış oldu.