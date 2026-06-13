Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında başlatılan kampanya 10 Haziran’da start aldı. Hareketsiz yaşam tarzının yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya, 10 Temmuz’a kadar Van genelinde devam edecek.

Kampanya kapsamında Van’da kurulan stantlarda vatandaşların denge kapasitesi, kas kuvveti ve fonksiyonel hareket becerileri bilimsel yöntemlerle ölçülüyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından elde edilen sonuçlar katılımcılara özel ölçüm kartlarıyla teslim ediliyor.

Stantlarda görevli sağlık personelleri tarafından vatandaşlara ölçüm sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılırken, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivite konusunda da yönlendirmelerde bulunuluyor.

Kurulan alanlarda vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu gözlemlenirken, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da çalışmaları yerinde inceleyerek kendi hareket yaşı ve fiziksel kapasite ölçümlerini yaptırdı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ölçümlerde vatandaşlar bilgilendirilirken, değerleri normal sınırların altında çıkan kişiler halk sağlığı merkezlerine yönlendirildi. Kampanya kapsamında ayrıca vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Fiziksel aktiviteye yönlendirme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik destekler, il genelinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla sürdürülecek.