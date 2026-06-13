Öğrenim biriminin bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe 300 çocuk ve 20 gönüllü katıldı. Etkinlikte oyun parkurları, dans gösterileri, şiir konser ve ukulele performansları sergilendi. Kurulan kitap ayracı, ebru sanatı ve yüz boyama atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu. Ayrıca geleneksel oyunlarla keyifli anlar yaşandı.Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklara pamuk şeker ve dondurma ikram edildi. Şenlik, çocuklar ve gönüllülerin birlikte gerçekleştirdiği dans gösterileriyle sona erdi.

TEGV Van Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi'nin 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü, yaklaşık 600 gönüllünün katkısıyla 32 binden fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağladığı belirtildi.Öte yandan TEGV yetkilileri, yaz dönemi etkinliklerinin 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirterek ilköğretim çağındaki tüm çocukları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlara davet etti.