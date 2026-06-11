Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 57 yaşındaki N.A., Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk muayenesinde miyokard enfarktüsü (kalp krizi) teşhisi konulan hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van merkezine sevk edilmesine karar verildi.

İlçedeki kara yolu ulaşım süresi ve hastanın hayati tehlikesi göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığından helikopter ambulans talebinde bulunuldu. Talebin onaylanmasının ardından havalanan helikopter ambulans, Bahçesaray ilçesine ulaşarak nakil bekleyen N.A.'yı aldı.

Kısa sürede Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırılan hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.