Van'da güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Burada misafir edilen düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine geri gönderildi.

Yetkililer, sınır dışı sürecinin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygı temelinde yürütüldüğünü belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.