Kent genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle çocuk bayramı dolu dolu kutlanacak.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik önemli bir ulaşım kolaylığı sağladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

“GÜN BOYU ULAŞIM ÜCRETSİZ”

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza ait tüm otobüs seferlerimiz gün boyu ücretsiz olarak hizmet verecektir.” ifadelerine yer verildi.