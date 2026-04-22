Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Ovapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile çekici kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

