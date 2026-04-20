Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "12 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.553 paket sigara, 1.020 litre akaryakıt, 300 adet cinsel içerikli macun, 260 kilogram açık tütün, 14 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 18 adet tabanca fişeği, 5 adet silah parçası, 2 adet uzun namlulu silah (AK-47) ve 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 20 olay kapsamında 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

