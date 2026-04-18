Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlık yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde 2 ayrı araçta yapılan arama neticesinde 4 milyon 100 bin lira değerinde 7 bin 730 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Her iki olayla ilgili S.A.K. ile İ.G. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılırken, gümrüksüz kaçak eşya malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

