Hakkari’nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında bulunan evinin bodrum katında yapılan ihbar üzerine ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi’nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Belediyeye ait cenaze aracıyla baba ocağı olan Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe köyüne götürülen Çiftçi’nin cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Hamide Çiftçi’nin eşi Lezgin Çiftçi’nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.