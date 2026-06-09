Erciş ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yağlık Mahallesi'nde doğan ve 10 yıldır İstanbul'da diş hekimi olarak görev yapan Ömer Faruk Aslan, ailesine ait araziyi değerlendirerek, memleketine ceviz bahçesi kurdu.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alana 2 bin ceviz fidanı diken Aslan, sulama ihtiyacını karşılamak için arazide sondaj çalışması da yaptırarak su çıkardı. İstanbul'da kendi kliniğini işleten Aslan, amacının hem köyüne yatırım yapmak hem de kırsalda üretimi teşvik etmek olduğunu belirtti.

'BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Köyle bağını hiçbir zaman koparmadığını belirten Ömer Faruk Aslan, "Erciş'ten bağımın kopmaması için burada bulunan arazimizi değerlendirmek istedik. Öncelikle araziyi düzenledik ve bir ev inşa ettik. Daha sonra 2 bin adet ceviz fidanı diktik. Bu bölge ceviz yetiştiriciliği açısından oldukça verimli.

Önümüzdeki yıllarda hedefimiz fidan sayısını 10 bine çıkarmak. Diktiğimiz fidanların bölgemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz.

Devletimizin çiftçilere yönelik çok güzel destek projeleri bulunuyor. Köye dönüş projeleri kapsamında sağlanan desteklerden yararlanarak yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz. Böylece hem üretime katkı sunmayı hem de bölge halkına örnek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.