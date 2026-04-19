Van’da özel sektörde çalıştırılmak üzere İşkur üzerinden çok sayıda alım yapılacak. Edinilen bilgilere göre 230 boş pozisyon için İşkur üzerinden ilan yapıldı. Özel sektörde farklı alanlar için alım yapılacak.

Van genelinde farklı sektörleri kapsayan toplam 230 açık pozisyon için personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar için geniş bir yelpazede sunulan iş fırsatı, hem nitelikli hem de vasıfsız iş gücünü kapsıyor.

Açıklanan pozisyonlar arasında üretim, hizmet, sağlık, eğitim ve lojistik gibi pek çok alanda iş imkânı bulunuyor. Özellikle imalat sektöründe yoğunlaşan ilanlarda; imalat mühendisi, mekanik bakım onarımcısı, metal sac işleme işçisi ve makine nakışçısı gibi teknik kadrolar dikkat çekiyor. Tekstil alanında ise konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş) ve ortacı gibi pozisyonlar öne çıkıyor.

Van’da hizmet sektöründe de önemli sayıda açık pozisyon yer alıyor. Kasiyer, reyon görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, temizlik görevlisi ve danışma memuru gibi işler, özellikle perakende ve müşteri hizmetleri alanında istihdam sağlıyor. Ayrıca aşçı, aşçı yardımcısı ve kuruyemiş satış elemanı gibi gıda sektörüne yönelik ilanlar da yayında.

Ulaşım ve lojistik alanında ise kamyon şoförü, yük taşıma şoförü, kurye ve kargo takip görevlisi gibi pozisyonlar için de eleman aranıyor. Yine oto yıkama elemanı, akaryakıt satış elemanı ve iş makineleri operatörleri gibi saha işleri de alım yapılacak kadrolar arasında yer alıyor.

Sağlık ve eğitim alanında da çeşitli fırsatlar sunuluyor. Hemşire, psikolog, tıbbi sekreter ve İngilizce öğretmeni gibi meslek grupları için de açık pozisyonlar bulunuyor.

Söz konusu pozisyonlar için başvurular İşkur’un ilgili sayfaları üzerinden yapılabilirken, tercihen yüz yüze görüşme ile eleman alımı yapan firmalar da bulunuyor.

Van’da özel sektörde işe alımlar için açık pozisyonlar şu şekilde:

Izgara ustası yardımcısı, Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu, Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı, Pres İşçisi (Küp ve Kesme Şeker), ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), kasiyer, büro işçisi, İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi, mobilya montajcısı, temizlik görevlisi, mekanik bakım onarımcısı, oto yıkama elemanı, kamyon şoförü, İngilizce öğretmeni, Plastik Doğramacı/PVC Doğrama-İmalat ve Montajcısı, psikolog, ortacı (tekstil), danışma memuru, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı), şoför (yük taşıma), kurye, kargo takip görevlisi, muhasebeci, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, reyon görevlisi, aşçı yardımcısı, kuruyemiş satış elemanı, iş güvenliği uzmanı, mobilya imalatçısı, kasiyer, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, hemşire, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri(Tıbbi Sekreter), pazarlama sorumlusu, hasta kabul – kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, kamyon şoförü, makine nakışçısı, metal sac işleme işçisi, su pompası operatörü, greyder operatörü, aşçı, buldozer – dozer operatörü, iş makineleri tamircisi, muhasebe elemanı.