Van Valisi Ozan Balcı, TÜGVA tarafından düzenlenen İhtisas Akademi’26 programında yaptığı konuşmada; Van’da sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam alanlarında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Van’da devam eden ve planlanan projelere ilişkin bilgi veren Balcı, Van’da kamu yatırımlarının önemli bir ivme kazandığını ifade etti.

Vali Balcı, özellikle sağlık ve eğitim yatırımlarının yanı sıra ulaşım altyapısı ve istihdamı artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü belirtti.

“ELİMİZDE YAKLAŞIK 100–120 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIMIMIZ VAR”

Yapımı devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımlarla birlikte toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 100 ila 120 milyar lira civarında olduğunu kaydeden Vali Balcı, “Şu anda elimizde yaklaşık 100–120 milyar liralık bir yatırımımız var. Sadece 50 milyar liralık sağlık yatırımı var ve bunları 3 yıl içerisinde bitireceğiz. 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Örneğin sadece üniversite için söyleyelim: Bu sene temeli atılacak 100 bin metrekarelik, 500 yataklı bir hastane var. Şu andaki mevcut hastane zaten üniversitede 50 bin metrekare. Diğer bölge hastanesinden gelen yatırımlar da dahil. Bunun yanı sıra 270 tane okulu sonbahar itibariyle bitirmiş olacağız. Sadece okullar değil; artık kütüphanesi olmayan yer kalmadı. Yüzme havuzları, spor salonları, halı sahalar, engelli okulları ve olgunlaşma enstitüleri…” dedi.

“VAN’IMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Vali Balcı, yürütülen çalışmaların Van’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini belirterek, “Tarımdan, balık üretimine, restorasyonlardan içme suyuna, kırsal altyapıdan tohuma ve fidana kadar; yollar dahil hayatın her alanına ilişkin büyük bir gayretle, ekip arkadaşlarımızla birlikte, birbirimizi kucaklayarak Van’ımızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde tahminim 30–35 bin kişilik bir istihdam doğuracaktır. Bu da Türkiye’nin ufkunun açık olduğunu, bölgesinde büyüyüp geliştiğini gösteriyor. Biz de Van’ı geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu yapılan yatırımlar aslında şehri geleceğe hazırlayan yatırımlardır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, gençliğe ve insana verilen değerin yatırımların merkezinde olduğunu ifade ederek, il genelinde bilim merkezinden spor tesislerine, kadın ve kültür-sanat merkezlerinden kreş ve anaokullarına kadar birçok yapının tamamlanma aşamasında olduğunu vurguladı.

Tüm ilçelerde bebek ve çocuk kütüphaneleri ile yüzme havuzlarının bulunduğunu belirten Vali Ozan Balcı, sporcu fabrikaları ve gençlik merkezlerinin de yaygınlaştırıldığını söyledi. Ayrıca yaklaşık 5 milyon kitap dağıtıldığını aktaran Balcı, Van’ın kütüphane envanteri açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden biri haline geldiğini dile getirdi.