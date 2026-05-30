Van’da bugün bir kez daha aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Aynı zamanda Van ve bölge illerinde kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kurban bayramının 4. gününde de birçok kişi etini, mangalını alarak piknik için mesire alanlarının yollarını tuttu. Ancak gün içinde beklenen yağmur ve rüzgâr, piknikçilerin keyfini kaçıracağı benziyor.
KUVVETLİ RUZGAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için yaptığı kuvvetli rüzgâr uyarısında; “Bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu