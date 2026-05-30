Van’da bugün bir kez daha aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Aynı zamanda Van ve bölge illerinde kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kurban bayramının 4. gününde de birçok kişi etini, mangalını alarak piknik için mesire alanlarının yollarını tuttu. Ancak gün içinde beklenen yağmur ve rüzgâr, piknikçilerin keyfini kaçıracağı benziyor.

KUVVETLİ RUZGAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için yaptığı kuvvetli rüzgâr uyarısında; “Bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu