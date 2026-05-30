Van'ın tarihi sembollerinden biri olan ve kent merkezini Van Gölü sahiline bağlayan İskele Caddesi, bugünlerde içler acısı görüntüsüyle gündemde. Selimbey, Abdurrahman Gazi, Yalı, İskele ve Altıntepe gibi kentin en büyük nüfusuna sahip mahallelerine ulaşım sağlayan ana arter, yeraltı çalışmaları yüzünden kullanılamaz hale geldi. Kış boyunca çamur deryasıyla boğuşan cadde sakinleri, yaz aylarına girilmesine rağmen tamamlanmayan çalışmalar ve kapatılmayan çukurlar nedeniyle isyan etme noktasına geldi.

Caddeyi günde binlerce aracın yanı sıra yoğun şekilde kullanan İskele hattı minibüs esnafı ve mahalle sakinleri, ilkbaharın başından bu yana Van Büyükşehir Belediyesi'ne onlarca kez şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Kaldırımlarda devam eden kazı işlemleri nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken, yol kenarında biriken sular ise hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşatıyor. Konuyla ilgili mağduriyetlerini dile getiren cadde sakinleri, altyapı çalışmalarının tamamen bitmesinin zaman alacağını bildiklerini, ancak bu süreçte insani yaşam şartlarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, "Ufak bir yağmur yağdığında kazılan yerler su doluyor. Araçlar hızla geçtiğinde kaldırımdaki insanların üzerine çamurlu su fırlatıyor. Güneş açtığında ise tozdan pencerelerimizi açamıyoruz, nefes alamıyoruz. Altyapı tamamen bitene kadar en azından bu çukurların ve kaldırım kenarlarının geçici olarak asfaltlanmasını veya tamir edilmesini istiyoruz" dedi.

İskele Caddesi'nin Van için sadece bir yol değil, bir tarih ve vizyon olduğunu belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimleri acil önlem almaya çağırdı. Kent yönetiminin ve ilgili kurum müdürlerinin koordinasyon içinde çalışarak, Emniyet'ten İskele son durağa kadar olan güzergahta mutlak suretle kalıcı veya geçici bir iyileştirme yapması bekleniyor.