Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyor. Bugün hizmet verecek fırınlar belli oldu.
Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı ve ardından kurbanlıkların kesimiyle başlamıştı. Bugün ise bayramın son günü. Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyordu. Van’da bayramın son günü açık olacak fırınlar listesi belli oldu.
Van genelinde bugün toplam 26 fırın vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İşte açık olan fırınlar ve bulundukları adresler:
1. Sarmaşık Ekmek Fabrikası - Kale Yolu
2. Özberk Ekmek Fırını- Hacıbekir Caddesi
3. Sahil Ekmek Fabrikası - iskele Caddesi sonu
4. Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası - Organize Sanayi Büfeler
5. Kardeşler Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi
6. Kampüs Taş Ekmek- Erciş Yolu
7. İslamoğlu Unlu Mamulleri- Şerefiye Mahallesi Demirciler sokak
8. Kardeşler Taş Ekmek- Karşıyaka Mahallesi
9. Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşağı Van Avm Yanı
10. Edremit Ekmek Sarayı- Toki Yolu Üzeri
11. Başak Taş Ekmek- Gölbaşı Caddesi
12. Kıtır Ekmek- Erek Meydanı
13. Kıtır Ekmek- Şabaniye Mahallesi Pazaryolu
14. Ekmek Dünyası- Karşıyaka mahallesi Yaşar 2. sokak
15. Yalçınkaya Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi
16. Köylüm Ekmek Fabrikası - İstasyon Mahallesi
17. Harman Ekmek Fabrikası - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi Altı
18. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Cami Yanı
19. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi
20. Şekerler Ekmek Fabrikası - Gölbaşı Caddesi
21. Van Taş Ekmek- Vali Mithat Bey Mahallesi
22. Toprak Ekmek Fabrikası- Karşıyaka mahallesi eski Karşıyaka fırını
23. Ünseli Unlu Mamülleri- Erciş Yolu Üzeri
24. Demirhan Ekmek – Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi
25. Öz Polatlar- Eski Cezaevi Caddesi
26. Beyoğlu Ekmek- Hafıziye Mahalesi Şehit Osman Çavuş Sokak