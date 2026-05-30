Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyor. Bugün hizmet verecek fırınlar belli oldu.

Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı ve ardından kurbanlıkların kesimiyle başlamıştı. Bugün ise bayramın son günü. Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyordu. Van’da bayramın son günü açık olacak fırınlar listesi belli oldu.

Van genelinde bugün toplam 26 fırın vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İşte açık olan fırınlar ve bulundukları adresler:

1. Sarmaşık Ekmek Fabrikası - Kale Yolu

2. Özberk Ekmek Fırını- Hacıbekir Caddesi

3. Sahil Ekmek Fabrikası - iskele Caddesi sonu

4. Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası - Organize Sanayi Büfeler

5. Kardeşler Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi

6. Kampüs Taş Ekmek- Erciş Yolu

7. İslamoğlu Unlu Mamulleri- Şerefiye Mahallesi Demirciler sokak

8. Kardeşler Taş Ekmek- Karşıyaka Mahallesi

9. Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşağı Van Avm Yanı

10. Edremit Ekmek Sarayı- Toki Yolu Üzeri

11. Başak Taş Ekmek- Gölbaşı Caddesi

12. Kıtır Ekmek- Erek Meydanı

13. Kıtır Ekmek- Şabaniye Mahallesi Pazaryolu

14. Ekmek Dünyası- Karşıyaka mahallesi Yaşar 2. sokak

15. Yalçınkaya Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi

16. Köylüm Ekmek Fabrikası - İstasyon Mahallesi

17. Harman Ekmek Fabrikası - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi Altı

18. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Cami Yanı

19. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi

20. Şekerler Ekmek Fabrikası - Gölbaşı Caddesi

21. Van Taş Ekmek- Vali Mithat Bey Mahallesi

22. Toprak Ekmek Fabrikası- Karşıyaka mahallesi eski Karşıyaka fırını

23. Ünseli Unlu Mamülleri- Erciş Yolu Üzeri

24. Demirhan Ekmek – Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi

25. Öz Polatlar- Eski Cezaevi Caddesi

26. Beyoğlu Ekmek- Hafıziye Mahalesi Şehit Osman Çavuş Sokak