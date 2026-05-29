Ankara'dan Van'a, Siirt'ten İzmir'e ambulans uçak ile hasta nakli gerçekleştirildi.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören M.Ç. isimli 3 yaşındaki epilepsi hastası bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ambulans uçak, Ankara'dan aldığı hastayı Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Hasta çocuk, burada hazır bekleyen ambulans uçak ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan Siirt Devlet Hastanesi'nde epilepsi tedavisi gören 16 yaşındaki L.A. isimli hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Siirt 112 Sağlık ekibi tarafından kara yolu ile Van'a getirilen hastanın, burada hazır bekleyen ambulans uçak ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.