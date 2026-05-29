Kurban Bayramı geride kalırken, Van’daki hayvan pazarlarında satılamayan kurbanlıklar nedeniyle endişe yaşayan Vanlı üreticilere müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van da dahil olmak üzere Türkiye genelinde kurban pazarlarından geri dönen ve satılamayan kurbanlık hayvanların, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.
Vanlı besicilerin emeklerinin zayi olmaması adına atılan bu adım, bölgedeki hayvancılık sektörüne adeta can suyu oldu.
Başvurular Van İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine Yapılacak
Van genelindeki üreticilerin bu imkandan yararlanabilmesi için belirli kriterleri yerine getirmesi ve gerekli evrakları hazırlaması gerekiyor.
Gerekli Evraklar:
-
Van İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan sevk raporları
-
Kurban pazar yeri giriş belgeleri
-
Kira ve nakliye faturaları
Belgeleriyle birlikte müracaat eden Vanlı üreticilerin hayvanları, TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edilecek. Şartları uyan kurbanlıklar, ESK’nin “Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı” doğrultusunda kurum tarafından teslim alınacak.
İşte 2026 Yılı Karkas Alım Fiyatları
Bakanlığın Vanlı üreticiden yapacağı alımlarda uygulayacağı 2026 yılı karkas kilogram başına tavan fiyatları da netleşti. Fiyat listesi şu şekilde:
|Hayvan Türü / Cinsi
|Karkas Kg Tavan Fiyatı (TL)
|Büyükbaş
|Tosun
|600 TL
|Düve
|530 TL
|İnek
|470 TL
|Küçükbaş (Kuyruklu)
|Kuzu
|480 TL
|Toklu
|410 TL
|Koyun
|400 TL
|Küçükbaş (Kuyruksuz)
|Kuzu
|600 TL
|Toklu
|550 TL
|Koyun
|490 TL
|Keçi Grubu
|Oğlak
|270 TL
|Çepiç
|250 TL
|Keçi
|200 TL
Yetkililer, Vanlı besicilere hatırlatmada bulunarak bu rakamların tavan fiyat olduğunu; hayvanın yaşına, cinsiyetine, randımanına ve karkas ağırlığına göre nihai fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtti. Van'daki üreticilerin vakit kaybetmeden ilgili müdürlüklere başvurması bekleniyor.