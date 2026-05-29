Kurban Bayramı geride kalırken, Van’daki hayvan pazarlarında satılamayan kurbanlıklar nedeniyle endişe yaşayan Vanlı üreticilere müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van da dahil olmak üzere Türkiye genelinde kurban pazarlarından geri dönen ve satılamayan kurbanlık hayvanların, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.

Vanlı besicilerin emeklerinin zayi olmaması adına atılan bu adım, bölgedeki hayvancılık sektörüne adeta can suyu oldu.

Başvurular Van İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine Yapılacak

Van genelindeki üreticilerin bu imkandan yararlanabilmesi için belirli kriterleri yerine getirmesi ve gerekli evrakları hazırlaması gerekiyor.

Gerekli Evraklar: Van İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan sevk raporları

Kurban pazar yeri giriş belgeleri

Kira ve nakliye faturaları

Belgeleriyle birlikte müracaat eden Vanlı üreticilerin hayvanları, TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edilecek. Şartları uyan kurbanlıklar, ESK’nin “Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı” doğrultusunda kurum tarafından teslim alınacak.

İşte 2026 Yılı Karkas Alım Fiyatları

Bakanlığın Vanlı üreticiden yapacağı alımlarda uygulayacağı 2026 yılı karkas kilogram başına tavan fiyatları da netleşti. Fiyat listesi şu şekilde:

Hayvan Türü / Cinsi Karkas Kg Tavan Fiyatı (TL) Büyükbaş Tosun 600 TL Düve 530 TL İnek 470 TL Küçükbaş (Kuyruklu) Kuzu 480 TL Toklu 410 TL Koyun 400 TL Küçükbaş (Kuyruksuz) Kuzu 600 TL Toklu 550 TL Koyun 490 TL Keçi Grubu Oğlak 270 TL Çepiç 250 TL Keçi 200 TL

Yetkililer, Vanlı besicilere hatırlatmada bulunarak bu rakamların tavan fiyat olduğunu; hayvanın yaşına, cinsiyetine, randımanına ve karkas ağırlığına göre nihai fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtti. Van'daki üreticilerin vakit kaybetmeden ilgili müdürlüklere başvurması bekleniyor.