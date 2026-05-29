Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Van’da bayram coşkusu sürerken, vatandaşlar da ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri açık fırınları merak ediyor.
27 Mayıs Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı, 31 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bayramın üçüncü günü olan bugün (29 Mayıs Cuma), Van genelinde 24 ekmek fırını nöbetçi olarak hizmet veriyor.
Vanlıların mağduriyet yaşamaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, farklı mahallelerde faaliyet göstererek halkın ekmek ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
İşte bayramın 3. gününde açık olan fırınlar:
1-Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Cami yanı
2-Toprak Ekmek Fabrikası - Karşıyaka Mahallesi Eski Karşıyaka Fırını
3-Yalçınkaya Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi
4-Başak Taş Ekmek - İpekyolu Caddesi
5-İbrahim Oğlu - Yeni Mahalle Demirköprü
6-Hasat Unlu Mamulleri - İskele Caddesi Keremoğlu Petrol yanı
7-Akköprü Taş Ekmek - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi
8-Haktan Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri Shell Petrol
9-Gölbaşı Unlu Mamulleri - Gölbaşı Caddesi
10-Köylüm Ekmek Fabrikası - İstasyon Mahallesi
11-Çağdaş Ekmek - Edremit Yeni TOKİ
12-Altın Odun Ekmek - Erek Dağı Caddesi Sosyal Meskenler karşısı
13-Büyükşehir Unlu Mamulleri - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak
14- İskele Ekmek Fabrikası - Şerefiye Mahallesi Ferit Melen Caddesi
15- Ekmek Teknesi - Ordu Cad. Japon Pasajı karşısı
17-Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Caddesi Müftülük yanı
18-Harman Ekmek Fabrikası - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı
19-Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi
20-Şekerler Ekmek Fabrikası - Gölbaşı Caddesi
21-Kardeşler Ekmek Fabrikası - İskele Caddesi
22- Van Taş Ekmek- Vali Mithat Bey Mahallesi
23- Ünseli Unlu Mamülleri- Erciş Yolu Üzeri
24- Demirhan Ekmek - Terzioğlu Caddesi Hatuniye Mahallesi