Kızılay Muradiye Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
DSİ Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
Bayram sevincinin yaşandığı programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay'ı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklarımızla birlikte yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
