Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı Organik Tarım İstatistiklerine göre Van’da organik ve geçiş süreci bitkisel üretim verileri ile üretici sayıları ve üretim miktarları açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Organik Tarım İstatistiklerinde Van’a ait organik bitkisel üretim ile geçiş süreci bitkisel üretim verileri yer aldı. Verilerde, üretici sayıları, üretim alanları ve toplam üretim miktarları detaylandırıldı.

Organik tarım verileri, tamamen organik üretim yapan çiftçileri kapsarken; geçiş süreci bitkisel üretim ise organik üretime geçiş aşamasında olan ve belirli kurallar çerçevesinde üretim yapan çiftçilerin verilerini içeriyor.

Açıklanan verilere göre Van’da organik bitkisel üretimde arpa üretimi yapan çiftçi sayısı 36 olurken, 282,99 hektar alanda 831,37 ton üretim gerçekleştirildi. Nadas alanında 14 çiftçi 91,37 hektarda 28,74 ton üretim yaptı. Buğday üretiminde 25 çiftçi 117,22 hektarda 357,66 ton üretim gerçekleştirdi.

Çayır otu üretiminde 44 çiftçi 248,59 hektar alanda 3,50 ton üretim yaparken, ceviz üretiminde 4 çiftçi 4,13 hektarda 0,83 ton üretim elde etti. Elma üretiminde 12 çiftçi 11,35 hektarda 2,27 ton üretim yaparken, kayısı üretiminde 1 çiftçi 0,24 hektarda 0,05 ton üretim gerçekleştirdi.

Korunga üretiminde 16 çiftçi 49,41 hektarda 120,55 ton üretim yaparken, silajlık mısır üretiminde 4 çiftçi 10,16 hektarda 76,25 ton üretim yaptı. Yonca üretiminde ise 43 çiftçi 251,05 hektarda bin 248,11 ton üretim gerçekleştirildi.

Van genelinde organik tarımda toplam 199 çiftçi, 977,14 hektar üretim alanı, 91,37 hektar nadas alanı olmak üzere toplam 1.068,51 hektar alanda 2 bin 669,32 ton üretim kaydetti.

Geçiş süreci bitkisel üretim verilerine göre ise arpa üretiminde 12 çiftçi 73,05 hektarda 260,70 ton üretim yaptı. Nadas alanında 12 çiftçi 30,36 hektarda 51,39 ton üretim gerçekleştirdi. Buğday üretiminde 12 çiftçi 73,04 hektarda 217,77 ton üretim yapıldı.

Çayır otu üretiminde 22 çiftçi 200,29 hektarda 93,53 ton üretim yaparken, elma üretiminde 4 çiftçi 3,06 hektarda 0,61 ton üretim kaydedildi. Korunga üretiminde 4 çiftçi 5,59 hektarda 16,01 ton üretim gerçekleştirildi.

Pancar üretiminde 3 çiftçi 17,53 hektarda 2,40 ton üretim yaparken, silajlık mısır üretiminde 3 çiftçi 9,93 hektarda 78,36 ton üretim elde etti. Yonca üretiminde ise 26 çiftçi 108,27 hektarda 620,37 ton üretim kaydedildi.

Geçiş süreci bitkisel üretimde Van genelinde 98 çiftçi, 490,76 hektar üretim alanı ve 30,36 hektar nadas alanı ile toplam 521,12 hektar alanda 1.341,15 ton üretim gerçekleştirildi.