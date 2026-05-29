ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik sürüyor.

İran basınında yer alan iddialara göre, olası bir çatışma senaryosu nedeniyle Körfez hattında alarm seviyesi artırıldı.

FARKLI İDDİALAR YER ALDI

Yerel kaynaklar, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ancak söz konusu patlamalara ilişkin İranlı resmi makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

Bazı bölgesel kaynaklar ise duyulan seslerin, Hürmüz Boğazı çevresinde kuralları ihlal ettiği öne sürülen gemilere yönelik gerçekleştirilen uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü.

ABD İLE İRAN'IN ANLAŞMA SAĞLADIĞI İDDİALARI GÖLGEDE KALDI

ABD merkezli Axios gazetesinde yer alan habere göre, Washington ve Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı.

İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre taraflar, ateşkesi uzatmayı ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Uzlaşma metinleri şu an için Trump ya da Hamaney tarafından imzalanmış ya da onaylanmış değil.