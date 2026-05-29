Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, uzmanlardan peş peşe önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Genç ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Yetkin Albert, bayram sürecinde ailelerin çocuk psikolojisi konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini belirterek, "Ailelerimize bu önemli konuyu söylemek zorundayız" dedi. Albert, küçük yaştaki çocukların kurban kesimine tanık olmasının bilinçaltında ciddi korku ve kaygılara yol açabileceğini vurguladı.

"Büyükler İçin Olağan, Çocuk İçin Sarsıcı Olabilir"

Yetişkinlerin dini bir vecibe ve gelenek olarak normal karşıladığı durumların, çocukların zihinsel dünyasında bambaşka ve sarsıcı anlamlar oluşturabileceğini ifade eden Yetkin Albert, özellikle 3 ila 10 yaş aralığındaki çocuklara dikkat çekti. Çocukların bu dönemde olayları sadece somut biçimde algıladığını belirten Albert, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuk, gördüğü her görüntüyü bir yetişkin gibi değerlendiremez. Erken yaşta karşılaşılan sert sahneler, çocukların bilinçaltında uzun süre silinmeyecek izler bırakabilir. Çocuk için kan, acı, korku ve yüksek ses bir travma nedenidir. Bu nedenle kurban kesimini bir gösteri gibi çocuklara sunmak son derece yanlıştır. Çocukların ruh sağlığı, geleneksel alışkanlıkların önünde tutulmalıdır."

"Korkuyu Değil, Paylaşmayı ve Merhameti Anlatın"

Bayramların çocuklar için bir korku anısı değil; paylaşma, yardımlaşma ve merhamet duygularıyla özdeşleşmesi gerektiğinin altını çizen yazar, ailelerin çocuklarıyla yaşlarına uygun bir dil üzerinden iletişim kurması gerektiğini söyledi:

Kesim görüntülerini değil, yardımlaşmayı öne çıkarın: Çocuğa bayramı anlatırken kesim anından ziyade paylaşmanın güzelliği vurgulanmalı.

Manevi yönünü besleyin: İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, aile büyüklerini ziyaret etmek ve birlikte keyifli vakit geçirmek çocukların ruhsal gelişimine en doğru katkıyı sağlar.

Dijital Tehlikeye de Dikkat Çekti

Pedagogların da bu konuda ortak görüşte olduğunu hatırlatan Albert, sadece kesim alanlarının değil, sosyal medyanın da çocuklar için büyük risk barındırdığına değindi. Bayram döneminde internette kontrolsüzce yayılan şiddet içerikli görüntülere karşı ailelerin tetikte olması gerektiğini belirten yazar; bu tür görsellere maruz kalan çocuklarda kaygı bozukluğu, uyku problemleri ve şiddete karşı duyarsızlaşma gibi ciddi psikolojik sorunların baş gösterebileceğini aktardı.

Ailelere Anlamlı Çağrı

Yetkin Albert, gazetemiz aracılığıyla tüm anne ve babalara seslenerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bayramlar çocukların hafızasında sevgiyle kalmalı. Korkuyla büyüyen bir çocuk değil, merhameti öğrenen bir nesil yetiştirmeliyiz."