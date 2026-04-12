Van’da son günlerde hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edilen seferler ve yolcuların Erzurum gibi illere indirilerek mağdur edilmesi, kentin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca tadilatta kalan havalimanında sorunların çözülmemesi üzerine bir açıklama da iş dünyasının temsilcisi Necdet Takva’dan geldi.

"BU SİSTEMİN VAN’DA OLMADIĞI BİLİNİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden teknik bir değerlendirmede bulunan VANTSO Başkanı Necdet Takva, uçakların güvenli iniş yapmasını sağlayan ILS (Instrument Landing System) ve buna bağlı Autoland (otomatik iniş) teknolojisinin eksikliğine dikkat çekti. Bu sistemin özellikle sisli ve yağışlı havalarda hayati önem taşıdığını vurgulayan Takva, Van Havalimanı’ndaki teknik boşluğu şu sözlerle eleştirdi:

"Uçakların otomatik iniş sistemi genellikle Instrument Landing System (ILS) ve buna bağlı autoland teknolojisidir. Bu sistem, pilot müdahalesi olmadan uçağın piste güvenli şekilde inmesini sağlayabilir. Özellikle yoğun sis, yağmur veya düşük görüş koşullarında çok kritiktir! Bu sistemin Van Havalimanı’nda olmadığı biliniyor. İşinizi, gücünüzü bırakın bu sistemin kurulmasını sağlayın!"

YETKİLİLERE "ACİL ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Turizmci Oktay Aksoy’un "Sahipsiz Van" vurgusu ve AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan’ın uçuş operasyonlarındaki sorumsuzluk eleştirilerinin ardından Takva’nın bu çıkışı, sorunun sadece hava durumu değil, bir altyapı ihmali olduğunu tescilledi. Geçtiğimiz yıl yenilenen pistin, neden bu tür teknolojik sistemlerle desteklenmediği ise merak konusu.

Van kamuoyu şimdi, milyonlarca liralık yatırıma rağmen her rüzgarda ve siste ulaşımı durma noktasına getiren bu eksikliğin giderilmesi için yetkili kurumların atacağı adımı bekliyor.