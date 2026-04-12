Van’da ulaşım sorunu kronik bir yara haline gelmeye devam ederken, kentin turizm ve siyaset dünyasından yükselen peş peşe tepkiler, havalimanındaki teknik yetersizliği bir kez daha Türkiye gündemine taşıdı. Geçtiğimiz yıl aylarca kapalı kalarak pist yenileme çalışması yapılan havalimanında, en küçük rüzgarda bile uçakların inememesi "Bu yatırım neden yapıldı?" sorusunu sorduruyor.

Van Ferit Melen Havalimanı, son günlerde yaşanan uçuş iptalleri ve yönlendirmelerle yine tartışmaların odağında. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 ay boyunca uçuş trafiğine kapatılarak hummalı bir pist yenileme sürecinden geçen havalimanı, açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sınıfta kaldı. Özellikle AJet ve diğer havayolu firmalarının, Van’daki rüzgarı gerekçe göstererek uçakları Erzurum’a yönlendirmesi hem vatandaşı hem de kent temsilcilerini ayağa kaldırdı.

TGA TEMSİLCİSİ OKTAY AKSOY: "AÇIK BİR MAĞDURİYET VAR"

Konuyla ilgili ilk sert tepki, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Oktay Aksoy’dan geldi. Sosyal medya hesabından isyan eden Aksoy, Van’ın sahipsiz bırakıldığını vurgulayarak, "Erzurum’a iniş var, Van’a yok! Bir yıl kapalı kalan Van Havalimanı neden açıldı? Uçaklar inmeyecekse bu yatırım kimin için yapıldı? Van halkı bunu hak etmiyor; bu sessizlik değil, açık bir mağduriyettir" ifadelerini kullandı.

Aksoy’un paylaşımı, kısa sürede Van kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

BAŞKAN YAVUZ KUŞAN’DAN "SORUMSUZLUK" ÇIKIŞI

Mağduriyeti bizzat yaşayan isimlerden biri de AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan oldu. AJet ile gerçekleştirdiği yolculuk sırasında uçağın Van’a inemeyip Erzurum’a yönlendirilmesi üzerine bir açıklama yapan Kuşan, havayolu şirketini sorumsuzlukla suçladı. Hava şartlarının olumsuz olabileceğini ancak yolcuların Erzurum’da hiçbir açıklama yapılmadan kaderine terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Kuşan, teknik bir çelişkiye de dikkat çekti: "Erzurum’a alçaldığımızda hava Van’dan daha kötüydü. Van’da en ufak rüzgârda iniş yapılamaması ciddi bir sorundur. Yetkililer acilen bu teknik aksaklığa çözüm üretmelidir."

MİLYONLUK YATIRIM RÜZGARA MI KAPILDI?

Havalimanının geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca kapalı kalması, esnafı ve turizmcileri ekonomik olarak zor durumda bırakmış; ancak "pist yenileniyor, sorunlar bitecek" beklentisiyle bu sürece sabredilmişti. Gelinen noktada, en hafif hava muhalefetinde dahi uçuşların iptal edilmesi veya çevre illere kaydırılması, yapılan yatırımın niteliğini tartışmaya açtı.

Vanlılar, modern bir pistin sadece beton dökmek olmadığını, uçağın güvenle inmesini sağlayacak teknik cihaz ve altyapı desteğinin de bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunuyor.