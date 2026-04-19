Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün en golcü futbolcusu Ivan Cedric Bikoue Embolo’dan, sezonun bitimine 3 hafta kala kötü haber geldi.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, ligin bitimine 3 hafta kala başarılı oyuncunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Sezon başında Vanspor’a transfer olan Cedric, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken golcü oyuncu, tribünlerin en çok tezahürat yaptığı isimlerden biri oldu.

GOL VE ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Vanspor formasıyla 33 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan çıkan Cedric, ligde attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle takımının en skorer ismi oldu.

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Cedric, Vanspor'u ligde tutan isimlerin başına adını yazdırdı.

CEDRIC’İN GOL VE ASİST PERFORMANSI

Sezona hızlı başlayan Cedric, ilk maçında Boluspor deplasmanında 3-2 kazanılan karşılaşmada 1 asist yaptı. İlk golünü ise 2. haftada Vanspor’un sahasında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta kaydetti. 4. haftada Bandırma Spor karşısında takımının tek golünü atan Cedric, 10. haftada Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ile 1-1 berabere kalınan maçta yeniden gol sevinci yaşadı.

Ligin 11. haftasında Adana Demirspor A.Ş karşısında alınan 4-2’lik galibiyette 1 gol ve 1 asist yapan golcü oyuncu, 12. haftada Sakaryaspor’u 3-2 yendikleri mücadelede de 1 gol kaydetti.

Cedric 14. haftada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 biten karşılaşmada yine takımının golünü atan isim oldu.

HAT-TRİCK YAPTI

Ligde 18. haftada İstanbulspor A.Ş. deplasmanında adeta şov yapan Cedric, 3 haftalık suskunluğun ardından attığı 3 golle hat-trick yaparak Vanspor’a 3-1’lik galibiyeti getirdi.

İlk devrenin son haftasında Atakaş Hatayspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyette 1 gol ve 1 asistle oynayan Cedric, devreyi 10 gol ve 3 asistle tamamladı.

İKİNCİ DEVREDE 5 GOL 4 ASİST

İkinci devrede de etkili performansını sürdüren golcü oyuncu, 22. haftada Alagöz Holding Iğdır FK karşısında alınan 3-0’lık galibiyette 1 gol attı. Kırmızı kart cezasının ardından 25. haftada Özbelsan Sivasspor deplasmanında 3-3 biten mücadelede 2 asist yapan Cedric skor katkısını sürdürdü.

Ligin 26. haftasında Sipay Bodrum FK karşısında 3-1 kazanılan maçta gol atan Cedric, 29. haftada Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada ise asisti yapan isim oldu.

Çekişmeli maçlara sahne olan ligin 30. haftasında Adana Demirspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyette takımına 3 puanı getiren golü yine Ivan Cedric kaydetti. Golcü oyuncu, 15. gol ve 7. asistine ise Serik Spor Futbol A.Ş deplasmanında ulaştı. Vanspor’un 6-1 kazandığı mücadelede 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Ivan Cedric Bikoue Embolo özellikle iç saha karşılaşmalarında gol atarak, dış saha maçlarında ise attığı gollerin yanında asist yaparak öne çıktı.

Ivan Cedric 9 golü iç sahada 6 golü dış sahada, 1 asisti iç sahada ve 6 asisti ise dış sahada yaparak skora direk katkı sundu.

Cedrıc, çıktığı karşılamalarda da 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Gösterdiği performansla devre arasında Süper Lig ekiplerinin transfer radarına girip dikkatini çeken Cedric, Vanspor taraftarlarının en çok sevdiği isimlerden biri haline geldi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada Cedric’in sol arka adalesinde evre 1B düzeyinde kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Bu sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtilen Cedric, performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri oldu.