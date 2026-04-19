Van’ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına 2016 yılında 4 metre eninde 50 metre uzunluğunda 279 bin lira harcanarak yeni bir iskele yapıldı. Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Akdamar Adası’nda kurulu iskele işlevliğini yitirerek yerine seyyar iskele yapıldı. Çekilmenin devam etmesi, özellikle sığ kıyılara sahip olan Akdamar Adası ve çevresinde etkisini iyice hissettirdi. Teknelerin yanaşması için kullanılan mevcut seyyar iskele, su seviyesinin düşmesiyle birlikte zemine oturdu ve yapısal bütünlüğünü kaybederek kullanılamaz hale geldi. Bu durum, adayı ziyaret etmek isteyen binlerce turist ve tur operatörleri için güvenlik riski oluşturmaya başladı. İskelede yaşanan hasarın ardından yetkililer harekete geçti. Özellikle yaz sezonu öncesinde artması beklenen ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yeni bir seyyar iskelenin yapımına MÇD Denizcilik tarafından başlandı. Sökümüne başlanılan iskele önümüzdeki hafta sonuna kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.

