Edinilen bilgilere göre, kaza, gece geç saatlerinde İpekyolu caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.