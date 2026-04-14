Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Son 3 haftaya girilirken ligin rengi de belirmeye başladı. Buna göre Erzurumspor FK süper ligi garantilemeye 1 puan uzaktayken, süper lige çıkmaya yakın ikinci takım ise Amed Sportif Faaliyetler ve ardından Esenler Erokspor olarak öne çıkıyor.

Ligin 35. haftasını Amed Sportif Faaliyetlerin 1 puanla tamamlaması, Esenler Erokspor’un ise kazanması sonucu bu iki takım arasındaki puan farkı 2’ye indi. Süper lige çıkacak ikinci takım için avantaj Amedspor Faaliyetler’de bulunsa da Esenler Erokspor’un da şansı arttı. İki takım arasında süper lig bileti alma yarışının son haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

LİGDEN DÜŞEN 3. TAKIM SAKARYASPOR OLDU

Trendyol 1. Lig’de son 3 haftaya girilirken ligden düşmesi kesinleşen 3. takım da belli oldu. Buna göre daha önce düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş. ve Atakaş Hatayspor’un ardından ligden düşmesi kesinleşen 3. takım ise Sakaryaspor A.Ş. oldu. Ligden bu yıl dört takım düşecek.

VANSPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü karşısında üstün bir oyun sergilemesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz 46 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

VANSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Temsilcimiz, ligin 36. hafta maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’la, 37. hafta maçında sahasında İstanbulspor A.Ş. ile ve son hafta maçında ise deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Sms Grup Sarıyerspor 4 - 0 Atakaş Hatayspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 Arca Çorum FK

Sipay Bodrum FK 0 - 0 Özbeyli Bandırma Spor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 6 Alagöz Holding Iğdır FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.

Özbelsan Sivasspor 1 - 3 İstanbulspor A.Ş.

Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 2 Eminevim Ümraniyespor

Sakaryaspor A.Ş. 1 - 2 Esenler Erokspor

PUAN DURUMU