Van’da kamuya ait taşınmazların satışıyla ilgili dikkat çeken bir ihale süreci başlıyor. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan toplam 15 arsayı satışa çıkarıyor.

1,5 milyar TL’yi aşan dev ihale

YİKOB tarafından yapılacak ihalenin tarihi 2 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00 olarak açıklandı. Satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli 1 milyar 520 milyon 821 bin 971 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım için istenen geçici teminat tutarı ise 45 milyon 624 bin 659 TL oldu.

KDV ve diğer vergiler hariç belirlenen bu rakamlar, ihalenin büyüklüğünü gözler önüne sererken, bölgedeki en yüksek tutarlı taşınmaz satışlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gözde bölgeler satış listesinde

Satışa çıkarılan arsaların önemli bir kısmı Edremit’in Süphan Mahallesi ile Tuşba’nın Bardakçı ve Mollakasım bölgelerinde yer alıyor. Özellikle Van Gölü kıyısına yakın ve gelişim potansiyeli yüksek alanların listede bulunması dikkat çekiyor.

Tuşba ilçesinde yer alan bazı parsellerin yüzölçümü 80 bin metrekareyi aşarken, geniş araziler yatırımcıların ilgisini çekebilecek nitelikte.

Satışa çıkarılan bazı taşınmazlar

İhale kapsamında satışa sunulan arsalar arasında şu parseller öne çıkıyor:

Edremit / Süphan Mahallesi’nde 6 bin ile 12 bin metrekare arasında değişen 3 ayrı parsel

Tuşba / Bardakçı Mahallesi’nde 7 bin ile 12 bin metrekare aralığında 3 parsel

Tuşba / Dibeközü’nde 15 bin metrekareyi aşan arsa

Tuşba / Mollakasım bölgesinde 13 bin metrekareden 82 bin metrekareye kadar ulaşan geniş ölçekli 9 ayrı taşınmaz

Özellikle Mollakasım bölgesindeki “Kanlı Zemin”, “Deniz Yolu” ve “Bahçenin Dere” mevkilerinde bulunan büyük parseller, ihale dosyasının en dikkat çeken taşınmazları arasında yer aldı.

Yatırımcı ilgisi bekleniyor

Toplam yüzölçümü yüz binlerce metrekareyi bulan arsaların satışa sunulmasıyla birlikte, yerel ve ulusal yatırımcıların ihaleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Van’da son dönemde artan arsa değerleri ve gelişim projeleri göz önüne alındığında, bu satışın kentteki gayrimenkul piyasasına da doğrudan etki etmesi öngörülüyor.

İhalenin ardından taşınmazların kimlere satılacağı ve hangi projelerin hayata geçirileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.