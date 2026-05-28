Açıklanan verilere göre, Mart ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam sigortalı sayısı 25 milyon 982 bin 238 olarak kaydedilirken, Van’daki toplam sigortalı sayısı ise 210 bin 616 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2026 yılı Mart ayına ait veriler açıklandı. Açıklanan raporda, Türkiye geneli ile Van’daki 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalı çalışan sayılarına ve bu çalışanların cinsiyet dağılımlarına yer verildi.

Verilere göre Türkiye genelinde 4/a kapsamında aktif ve zorunlu sigortalı sayısı 19 milyon 144 bin 388 olarak belirlendi. Van’da ise 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 135 bin 478 oldu. Bu kişilerin 89 bin 712’sini erkekler, 45 bin 766’sını ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde 4/b kapsamındaki sigortalı sayısı 3 milyon 148 bin 657 olarak açıklanırken, Van’daki toplam 4/b sigortalı sayısı 25 bin 44 olarak kaydedildi. Van’da bu kapsamda yer alan sigortalıların 21 bin 676’sı erkeklerden, 3 bin 368’i ise kadınlardan oluştu.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 4/c kapsamındaki çalışan sayısı 3 milyon 689 bin 193 olarak kayıtlara geçti. Van’da ise 4/c kapsamındaki sigortalı sayısı 50 bin 94 olarak belirlendi. Bu grupta yer alan çalışanların 35 bin 455’ini erkekler, 14 bin 639’unu ise kadınlar oluşturdu.

Verilere göre Van’da toplam 210 bin 616 sigortalı çalışan bulunurken, bu sayı Türkiye genelindeki 25 milyon 982 bin 238 sigortalının yaklaşık yüzde 0,81’ine karşılık geliyor. Van’ın 1 milyon 112 bin 13 olan nüfusu göz önüne alındığında ise sigortalı çalışanların nüfusa oranı yaklaşık yüzde 18,9 olarak hesaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalı sayılarında ilk üçte yer alan iller Malatya, Erzurum ve Van oldu.

Malatya’da 4/a kapsamında 155, 4/b kapsamında 27 bin 393 ve 4/c kapsamında 27 bin 393 sigortalı bulunurken, toplam sigortalı sayısı 54 bin 941 olarak kaydedildi. 755 bin 854 olan nüfusa göre sigortalıların oranı yüzde 7,27 olarak hesaplandı.

Erzurum’da 4/a kapsamında 114 bin 352, 4/b kapsamında 23 bin 251 ve 4/c kapsamında 23 bin 251 sigortalı yer aldı. Toplam 160 bin 854 sigortalı bulunan kentte, 736 bin 877 nüfusa göre sigortalı oranı yüzde 21,84 oldu.

Van’da ise 4/a kapsamında 135 bin 478, 4/b kapsamında 25 bin 44 ve 4/c kapsamında 50 bin 94 sigortalı kaydedildi. Toplam 210 bin 616 sigortalının bulunduğu Van’da, 1 milyon 112 bin 13 olan nüfusa göre sigortalıların oranı yüzde 18,94 olarak belirlendi.