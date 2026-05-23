Vanlı genç yazar Zeynep Uzun, Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 4. Van Yerel Yazarlar Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluştu. İlk eseri “Kasırgalar” adlı şiir kitabının 2023 yılında yayımlandığını belirten Uzun, yazım süreci devam eden “Nallı Beşik” romanı üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Fuarda çocuk kitabı “Van’ın İncisi” ile yer aldığını söyleyen Uzun, kitapta Van’ın kültürünü, doğasını ve değerlerini çocuklara tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

“VAN'IN KÜLTÜRÜNÜ TANITMAYI AMAÇLIYORUM”

Böyle bir organizasyonda okurlarla bir araya gelmenin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Uzun, “2023 yılında yayınlanan ilk eserim Kasırgalar adlı şiir kitabımda edebiyat dünyasında yer almaya başladım. Bunun yanı sıra yazım süreci devam eden yakın zamanda da okurlarla buluşacak Nallı Beşik romanım üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. 4. Van Yerel Yazarlar Kitap Fuarı'nda ise çocuk kitabım Van'ın İncisi'yle yer aldım. Van'ın kültürünü, doğasını, değerlerini çocuklara tanıtmayı amaçlıyorum. Böyle anlamlı bir fuarda da okurlarımızla buluşmak bizler için oldukça kıymetli. Bu organizasyonda emeği geçen başta Van Valimiz, Van Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederim. Kültür ve edebiyata katkı sağlayan bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.

“EDEBİYAT ADINA UMUT VERİCİ BİR TABLO”

Fuar süresince öğrenciler ve okuyucularla buluşma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Uzun, “Kitaplarımıza gösterilen yoğun ilgiyi, beğeni bizleri son derece mutlu etti, özellikle gençlerin ve çocukların kitaba olan ilgisini görmek edebiyat adına umut verici bir tablo ortaya koydu. Dediğimiz gibi Van’ımız kitap kokusu sarmış oldu. Burada 50'ye yakın kitabı olan yazarlarımız da bulunuyor.” diye konuştu.

“OKUYUCULARLA DA TANIŞMA FIRSATI DA BULABİLDİK”

Fuarda yer alan yazar ve şairlerin büyük bölümünün Vanlı olduğunu belirten Uzun, etkinlik kapsamında yerel yazarların okuyucularla bir araya geldiğini kaydederek şunları söyledi:

“Yerel Yazarlar Kitap Fuarımızda Van'ımıza hizmet eden, Van'ımızın kültürüne, doğasına, geleceğine yönelik fikir üretme çabasında olan yazarlarımızla bir araya gelmiş olduk. Bu şekilde okuyucularla da tanışma fırsatı da bulabildik. Çok yoğun bir ilgi vardı, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.”