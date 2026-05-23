Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yürüdükçe Hatırlarız Doğa Yürüyüşleri Projesi” kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar rehberler eşliğinde muhteşem bir kültür turuna çıktı. Sabahın erken saatlerinde ücretsiz servislerle alınan çınarlarımız, eski Van şehrinin büyülü atmosferinde hem spor yaptı hem de adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Eski Van Şehri ve Tarihi Miras Adım Adım Keşfedildi

Katılımcıların fiziksel durumları ve sağlık standartları göz önünde bulundurularak titizlikle hazırlanan yürüyüş rotası, yaklaşık 4 kilometrelik bir güzergahı kapsadı. Sadece 50 metrelik bir irtifa farkı ile "kolay-orta" zorluk seviyesinde belirlenen bu parkur, yaşlı vatandaşları yormadan Van’ın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmelerine imkân sundu.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen doğa ve tarih yürüyüşünde asırlık çınarlar;

Çifte Hamam,

Kızıl Minareli Cami,

Tarihi kiliseler,

Miri Ambar,

Ulu Cami,

Kserses Anıtı,

Urartu Mezarları,

Eski Kışla ve Hüsrev Paşa Camii gibi Van Kalesi civarındaki çok sayıda kültürel alanı ziyaret etti.

Yapılar hakkında detaylı bilgi alan vatandaşlar, gezinin ardından tarihi Horhor Camii’nde cuma namazını eda etti.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Teşekkür: "Unutulmaz Bir Gün Yaşadık"

Etkinliğe katılan 60 yaş üstü vatandaşlar, kendileri için hazırlanan bu özel programdan duydukları memnuniyeti kelimelerle tarif etmekte zorlandı. Yaş ilerledikçe ev kapandıklarını ve bu tür etkinliklerin kendilerine adeta can suyu olduğunu belirten katılımcılar şunları söyledi:

"Bizleri evlerimizden alıp, güvenli ve konforlu bir şekilde buralara getiren, tarihimizi uzman rehberlerden dinlememizi sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Hem spor yaptık hem de akranlarımızla bir araya gelerek sosyalleştik. Unutulmaz, huzur dolu bir gün yaşadık. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun."

Yürüyüşün ardından belediye ekipleri tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Çektirilen hatıra fotoğrafları ile bu anlamlı gün ölümsüzleştirildi.

Bir Sonraki Rota Belli Oldu: İstikamet Altınsaç Bölgesi!

Van Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ilgi gören doğa yürüyüşleri hız kesmeden devam edecek. "Yürüdükçe Hatırlarız" projesinin bir sonraki durağı, doğası ve koylarıyla göz kamaştıran Altınsaç bölgesi olacak.

Etkinlik Tarihi: 3 Haziran Çarşamba

Ücret: Tamamen Ücretsiz

Başvuru ve Kayıt Bilgileri

Altınsaç bölgesinde gerçekleştirilecek olan bu eşsiz yürüyüşe katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0501 756 28 82 numaralı hat üzerinden kayıt oluşturabilecek. Ayrıca belediye tarafından duyurulan karekodlar (QR kod) aracılığıyla dijital gruplara dahil olarak tüm detaylara kolayca ulaşabilecekler.