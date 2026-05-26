Açıklamalarda bulunan VEDAŞ Genel Müdürü Salim Mantarcı, tüketicilerin bayramı sorunsuz geçirebilmesi için gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirterek, enerji arzının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bayram boyunca da sahada olacaklarını ifade etti.

Mantarcı, "Bayram süresince vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlamak için ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Şebekemizi dijital ortamda yönettiğimiz merkezlerde görev yapan çalışanlarımız, muhtemel arızalara müdahale edecek saha ekiplerimiz ve tüketici taleplerini karşılayan çağrı merkezi müşteri temsilcilerimiz, bayram boyunca 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Ayrıca, şebekemizi güçlendiren çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz planlı elektrik kesintilerine de bu süre içerisinde ara vereceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.