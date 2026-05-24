Bakan Çiftçi, HAYAT 112 uygulamasına ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, "HAYAT 112 Acil" mobil uygulamasını tanıttı

Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve güçlü koordinasyonun büyük önem taşıdığına işaret eden Çiftçi, şu ifadeyi kullandı:

"HAYAT 112'nin yeni logosunda yer alan 'koordinasyon yıldızı', Türkiye'nin dört bir yanına aynı anda ulaşabilen ortak müdahale gücünü temsil ediyor. Yıldızdan uzanan her hat, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman teşkilatı, AFAD, sağlık ekipleri, itfaiye ve yerel yönetimlerin aynı koordinasyon anlayışında birleşen gücünü simgeliyor."

Çiftçi, farklı görevleri olan kurumların hayatı koruma hedefinde birleştiğini vurgulayarak, 112 sayesinde vatandaşların acil durumda yalnız olmadığını kaydetti.