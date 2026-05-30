Turizmci Murat Beyaz, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin birçok turizm bölgesinde yoğunluk yaşandığını belirterek, Van’daki hareketliliğin diğer destinasyonlara göre daha sınırlı kaldığını söyledi. Beyaz, kentin turizm potansiyelinin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

“SINIRLI BÖLGELERDEN BİRİYİZ”

Beyaz, “Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yurt içinde turizm hareketliliği yaşandı. Tabii bazı bölgeler bundan çok daha fazla etkilenirken bazı bölgelerde hareketlilik daha sınırlı kaldı. Maalesef biz de bu sınırlı etkilenen bölgelerden biriyiz.” diye konuştu.

“ÜLKE GENELİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK VAR”

Deniz turizmi yapılan bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı destinasyonlarda yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını ifade eden Beyaz, “Özellikle deniz kenarları ve tatil beldelerinde ülke genelinde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de otellerin yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığını görüyoruz.” dedi.

“VAN’DAKİ HAREKETLİLİK DÜŞÜK SEVİYEDE”

Van’daki turizm hareketliliğinin diğer bölgelere göre daha düşük seviyede seyrettiğini kaydeden Beyaz, “Peki Van’da durum nasıl? Van’da da bir hareketlilik var ancak diğer bölgelerle kıyaslandığında daha düşük seviyede. Aslında bunun için önceden çalışma yapmak, hazırlıklı olmak gerekiyordu. Ancak biz biraz beklemeyi tercih eden bir kent haline gelmişiz. Turistin kendiliğinden gelmesini bekliyoruz. Oysa turisti getirmek, gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“VAN’I GÜNDEMDE TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Van’ın doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik değerlerinin daha fazla tanıtılması gerektiğini belirten Beyaz, son olarak şunları söyledi:

“İnsanların aklına Van’ı yerleştirmemiz lazım, Van’ın gezilebilir, görülebilir doğal güzelliklerini, tarihi ve turistik değerlerini sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Van turizmini her platformda görünür kılabilirsek, ilgi de beklediğimizin çok daha üzerine çıkacaktır.”

