25 yıl aranın ardından büyük bir başarı elde ederek Trendyol 1. Lig’e yükselen kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligde kalmayı başarmış, ancak play-off’a kalamamıştı. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Vanspor FK, ligi 14. sırada 49 puanla tamamlayarak yeni sezonda da aynı ligde mücadele etmeye hak kazandı.

BAŞKAN EROL TEMEL, ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ligin sona ermesiyle birlikte Vanspor FK Başkanı Erol Temel, kongre sinyali vererek yeni sezonda başkan adaylığını düşünmediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kentte başkanlık yarışı başladı. Bazı iş insanları adaylıklarını duyururken gözler yapılacak kongreye çevrildi.

KONGRE SONRASI YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Vanlı sporseverlerin gözü kulağı şimdi kongrede yapılacak seçimde. Kırmızı-siyahlı ekibin geleceği açısından büyük önem taşıyan kongrenin ardından kulübün yeni yönetimi belirlenecek ve yeni sezon yapılanmasına başlanacak. Teknik heyetten transfer çalışmalarına kadar birçok konuda yeni yönetimin yol haritası belirlemesi bekleniyor.

Vanspor taraftarları da kongre sürecini yakından takip ediyor. Bazı iş insanlarının adaylıklarını sosyal medya hesaplarından açıklamasının ardından gözler yeni adayların çıkıp çıkmayacağına çevrildi. Taraftarlar ise heyecanla seçim sonucunu bekliyor.

Kurban Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde gerçekleştirilecek olan kongrede, kulübün mali tablo ve gelir-gider raporları da üyelerle paylaşılacak. Salt çoğunluğun sağlanması durumunda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek.

KONGRE 1 HAZİRAN’DA

Vanspor FK Olağan Kongresi, 1 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’da Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek.