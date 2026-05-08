Van Spor FK’da Başkan Erol Temel’in kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından adaylık açıklamaları gelmeye başladı. Adaylığını açıklayan isimlerden biri Şahin Aslan oldu.

Mevcut yönetimde başkan yardımcılığı görevini yürüten Şahin Aslan, Vanspor Futbol Kulübü başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Aslan adaylığını, “Yıllardır büyük bir aidiyetle içerisinde bulunduğum Vanspor’umuzu; ortak akıl, güçlü birliktelik ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla daha sağlam yarınlara taşımak adına Vanspor Futbol Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.” sözleriyle duyurdu.

“MUTLULUKLARA, MÜCADELELERE VE ZORLU DÖNEMLERE YAKINDAN ŞAHİT OLDUM”

Şahin Aslan yaptığı açıklamada, “Kıymetli Vanspor Camiası, Değerli Vanlılar; Yıllardır büyük bir aidiyet ve sorumluluk duygusuyla içerisinde bulunduğum Vanspor’a bugüne kadar elimden gelen tüm katkıyı sunmaya çalıştım. Bu süreçte kulübümüzün yaşadığı mutluluklara, mücadelelere ve zorlu dönemlere yakından şahit oldum.

Vanspor’un bu şehir için ne ifade ettiğini bilen biri olarak her zaman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tuttuk. Bugün ise, büyük bir onur ve sorumluluk hissiyle Vanspor Futbol Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.” dedi.

“VANSPOR’U YARINLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Vanspor’un menfaatlerini kişisel düşüncelerinin üzerinde tuttuğunu ifade eden Aslan, “Görev sürem boyunca her zaman Vanspor’un menfaatlerini kişisel düşüncelerin üzerinde tuttum. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla; kurumsallaşmış, güçlü bir yapıya sahip, ekonomik anlamda sürdürülebilir, sahada mücadele eden ve şehrini en iyi şekilde temsil eden bir Vanspor oluşturmak adına yola çıkıyoruz.

Bu süreçte hedefimiz yalnızca günü kurtarmak değil; geleceği planlayan, altyapısına önem veren, birlik ve beraberlik kültürünü büyüten güçlü bir Vanspor inşa etmektir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, alanında yetkin isimlerden oluşan güçlü bir ekip ile birlikte kulübümüzü daha sağlam yarınlara taşımak için çalışacağız.” diye kaydetti.

“VANSPOR’UMUZU HAK ETTİĞİ YERE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ”

Aslan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bugüne kadar Vanspor’a büyük emekler veren başta Kulüp Başkanımız Sayın Erol Temel olmak üzere yönetimde beraber yol yürüdüğümüz yönetim kurulu üyelerimize, önceki dönemlerde Vanspor’umuza başkanlık yapmış tüm başkanlara ve yöneticilere, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza, emekçilerimize ve her şartta takımının yanında duran büyük Vanspor taraftarına teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki; ortak akıl, samimiyet ve güçlü bir birliktelikle Vanspor’umuzu hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız. Bu yolculukta destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyor, alınacak her kararın Vanspor’umuz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.”