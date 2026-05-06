İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde sözleşmesi sona erecek futbolcular netlik kazandı.

Kulüp Başkanı Erol Temel’in devam etmeme kararı almasının ardından İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 1 Haziran 2026 tarihinde kongreye gidecek. Yeni yönetimle birlikte bir sonraki sezonun planlamaları da başlayacak.

Vanspor’da birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yeni belirlenecek yönetimle birlikte kadro takviyeleri yapılması öngörülürken, bazı futbolcuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Hangi futbolcuların kalacağı ve hangilerinin gideceği merak edilirken Haziran ayı itibarıyla sürecin netleşmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve sezonu 14. sırada tamamlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünde, çok sayıda futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 itibarıyla sona eriyor.

Sözleşmesi bitecek isimler arasında U19 takımında forma giyen oyuncular, ligin bitimine haftalar kala takımdan ayrıldığını duyuran, uzun süredir kadro dışı bırakılan futbolcular, takımın en golcü ismi ve geçtiğimiz sezon 2. Lig’de şampiyonluk yolunda önemli katkı sunan oyuncular yer alıyor. Ayrıca kiralık olarak takıma katılan futbolcular da bulunuyor.

EN GOLCÜ İSMİN SÖZLEMESİ SONA ERİYOR

En dikkat çeken isim ise kısa sürede Vanlıların ve sporseverlerin beğenisini kazanan Ivan Cedric oldu. Cedric, sezon boyunca 1 maçta hat-trick yaparken, toplamda 15 gol ve 6 asistle takımın en skorer ismi oldu. Futbolcularla yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

Özellikle 1 Haziran 2026 tarihinde yapılacak kongrenin ardından sözleşmelerin yenilenip yenilenmeyeceği kesinleşecek.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN YABANCI FUTBOLCULAR

Ivan Cedric Bikoue Embolo: 7 Ağustos 2025 tarihinde imza atan golcü futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek. 15 gol ve 6 asistlik performans sergileyen futbolcu, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı dahil toplam 34 karşılaşmada forma giydi. Santrafor oyuncusu 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Zan Jevsenak: 2 Eylül 2025 tarihinde takıma katıldı. 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 karşılaşmada forma giydi. Ön libero oyuncusu 4 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Jefferson Nogueira Junior: 7 Ağustos 2025 tarihinde Vanspor’a katıldı. 36 karşılaşmada forma giyen ön libero oyuncusu 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 8 sarı kart gören tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN YERLİ FUTBOLCULAR

Çağlar Şahin Akbaba: 7 Ağustos 2025’te Vanspor’la sözleşme imzaladı. 32 maçta kaleyi koruyan Çağlar, 38 gol yedi, 9 maçta ise kalesini gole kapattı. 2 maçta sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor.

Erdi Dikmen: 7 Ağustos 2025’te sözleşme imzaladı. 22 maçta forma giydi. 1 gol ve 1 asist katkısı sundu. 6 maçta sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da bitiyor.

Emir Bars: 11 Eylül 2025’te takıma katıldı. 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 maçta forma giydi. 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı ve 2 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Servet Ölmez: 22 Ocak 2024’te sözleşme imzaladı. U19 takımında forma giydi. Genç kaleci, 7 maçta kadroda yer almasına rağmen süre alamadı. 2005 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Sabahattin Destici: 17 Ocak 2025’te sözleşme imzaladı. 27 karşılaşmada forma giydi. Sağ bek oyuncusu 3 asist yaptı ve 5 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Muhammed Ensar Çavuşoğlu: 29 Ağustos 2024’te sözleşme imzaladı. 2. Lig play-off şampiyonluğunda katkı sundu. 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 32 maçta oynadı. Stoper oyuncusu 2 gol atarken 5 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Mehmet Özcan: 7 Ağustos 2025’te sözleşme imzaladı. 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta forma giydi. Ön libero oyuncusu 2 gol ve 1 asist yaptı, 8 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Medeni Bingöl: Vanspor ile ilk sözleşmesini 2015 yılında yaptı. 2023’ten bu yana yeniden takımda forma giyiyor. 2025 - 2026 sezonunda 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 maçta oynadı. Sağ bek oyuncusu 2 gol attı ve 2 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Erdem Seçgin: 1 Temmuz 2025’te takıma katıldı. 29 maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 3 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Bekir Can Kara: 2023’ten bu yana takımda forma giyiyor. 2. Lig play-off şampiyonluğunda katkı sundu. Bu sezon 23 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Mehmet Tarık Ünlü: U19 takımında forma giyiyor. 21 Ocak 2026’da sözleşme imzaladı. U19’da 11 maçta oynadı. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Hasan Bilal: 2022’den bu yana takımda forma giyiyor. Son sezonda 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta oynadı. 1 gol ve 1 asist yaptı, 2 sarı kart gördü. Sağ kanat oyuncusu uzun süredir kadro dışı bırakılmış durumda. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Alper Emre Demirol: 19 Ocak 2026’da takıma katıldı. 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı dahil toplam 9 maçta kadroda yer aldı. Sözleşme durumu 30 Haziran 2026 itibarıyla sona eriyor.

Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından, takımın kadro yapılanması ve sözleşme yenileme süreçlerinin hız kazanması bekleniyor.