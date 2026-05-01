Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelede genç oyunculara da forma şansı veren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahadan 3 – 1 mağlubiyetle ayrılarak sezonu yenilgiyle ve 49 puanla noktalamış oldu.

Haftalar öncesinden ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor bu sezon ikinci galibiyetini temsilcimize karşı alırken, Van Spor FK performansıyla sınıfta kaldı.

Ev sahibi ekip; Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Seyit Gazanfer, Mustafa Said Aydın (Dk. 64 Cemil Berk Aksu), Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Ünal Emre Durmuşhan, Yunus Azrak (Dk.88 Ersin Aydemir), Yılmaz Cin(Dk.72 Deniz Aksoy), Ensar Arslan(Dk.88 Rakhim Chaadaev) ve Cenk Doğan 11’i ile mücadeleye etti.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise, ligdeki son maçında sahaya; Batıhan Gebecelioğlu, Güvenç Usta, Medeni Bingöl, Jefferson Nogueira Junior, Emir Bars, Alper Emre Demirol, Aliou Badara Traore, Francesc Crespi Regis, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk.69 Mehmet Özcan), Santeri Wainö Emil Hostikka ve Muhammed Çoksu (Dk.55 Faruk Can Genç) 11’i ile çıktı.

Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 14.30’da başladı.

Karşılaşmaya ev sahibi takım Atakaş Hatayspor başladı. İki takım da öne geçmek için etkili pozisyonlar geliştirmeye çalıştı. Ev sahibi takımın zaman zaman topa daha çok sahipolduğu ilk devrede, takımlar istediğini elde edemedi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

İkinci devreye Vanspor’un vuruşuyla maç başlandı. Öne geçmek için rakipler önemli atakları değerlendiremedi.

Dakika 65’te Hatayspor öne geçti. 18 numaralı formasıyla Ünal Emre Durmuşhan, ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlarla buluşturarak ev sahibi ekibi öne geçiren isim oldu.

Golden 4 dakika sonra Santeri Hostikka serbest vuruştan yararlanamadı. Hostikka’nın vuruşunda kaleciden dönen topa Medeni Bingöl’ün kötü vuruşu sonrası top auta çıktı.

Van ekibi beraberlik için bastırırken kalesinde 2. golü gördü. 73. dakikada bu kez Yunus Azrak golü attı. Hatayspor’da Yunus, ceza sahası içinde şık vuruşuyla takımının 2. golünü kaydetti.

Ev sahibi ekibin atağında bu kez 86. dakikada Ensar Aslan, ceza sahasının dışında buluştuğu topa şık vuruşuyla takımının 3. golünü atarak farkı 3’e çıkardı.

Maçın uzatma dakikalarında Santeri Hostikka Vanspor adına tek golü kaydetti ve farkı 2’ye indirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca küme düşen Atakaş Hatayspor, sahasında İmaj Altyapı Van Spor FK’yi 3-0 mağlup etti. Hatay ekibi sezondaki 2. galibiyetini almış oldu.

Vanspor FK ise ligi 49 puanla tamamlamış oldu.