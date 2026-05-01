Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’ne 110 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararında şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 25.04.2026 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-İstanbulspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”