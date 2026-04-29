Ligde sona gelinirken hem Süper Lig’e yükselme yarışı hem de play-off mücadelesi heyecanı zirveye çıktı. Kader maçlarının oynanacağı haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de son maçına çıkacak.

SÜPER LİG YARIŞI SON HAFTAYA KALDI

Ligde 36. hafta itibarıyla şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, bu başarıya ulaşan ilk takım oldu. Ancak ikinci ve üçüncü sırada yer alan Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki rekabet son haftaya taşındı.

73 puana sahip iki ekipten Amed Sportif Faaliyetler, ikili averaj üstünlüğüyle avantajlı konumda bulunuyor. Ancak 38. hafta maçlarının ardından Süper Lig’e direkt yükselecek ikinci takım kesinlik kazanacak.

KRİTİK MAÇLAR NEFES KESECEK

Süper Lig hedefi doğrultusunda Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK’ye konuk olacak. Esenler Erokspor ise sahasında play-off hattında yer alan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi ağırlayacak.

Play-off hattı için de büyük bir çekişme yaşanıyor. 7. sıradaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Özbeyli Bandırma Spor 57 puanla son haftaya giriyor. İki ekip de oynayacakları kritik karşılaşmalarla play-off’a kalan son takım olmak için mücadele edecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’a konuk olurken, Özbeyli Bandırma Spor ise sahasında Özbelsan Sivasspor’u konuk edecek.

SON HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig’de 38. hafta karşılaşmaları 1 Mayıs Cuma ve 2 Mayıs Cumartesi günlerinde oynanacak.

İlk gün oynanacak 4 karşılaşma ve ikinci gün ise oynanacak 6 maçla ligde normal sezon tamamlanacak.

VANSPOR DEPLASMANDA HATAYSPOR’A KONUK OLACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sezonun son maçında deplasmanda, daha önce küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 1 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da Hatay Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Sezonun ilk yarısında Van’da oynanan karşılaşmayı Vanspor 4-0’lık skorla kazanmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip ligde 49 puanla 11. sırada yer alırken, Hatayspor ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor.

GÖZLER KADER MAÇLARINDA

Daha önce ligden düşen takımlar ve play-off’a kalan bazı ekipler netleşmişti. Ancak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte hem Süper Lig’e direkt yükselecek ikinci takım hem de play-off hattındaki son sıralama kesinleşecek. Trendyol 1. Lig’de sezonun kaderini belirleyecek bu kritik hafta, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.