Van’ın Saray ilçesinde yaşanan köpek saldırısı, büyük bir acıya neden oldu. Olayda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, 10 yaşındaki kuzeni ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden küçük Hamza Özsoy’un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Acılı aile yas tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Olayda ihmal ya da kusur olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiği açıklandı.

“KANUNİ DÜZENLEMELER TAVİZSİZ VE TİTİZLİKLE UYGULANMALI”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMA SÜRECİNİ DİKKATLE TAKİP EDECEĞİZ”

Mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirten Bakan Çiftçi; “Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız.”