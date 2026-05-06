Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan Van balığı (inci kefali), kış aylarında Van Peynirciler Çarşısı esnafı tarafından tuzlanarak satışa hazırlanıyor. En az 2 ila 4 ay boyunca tuzda bekletilen balıklar; ızgara, tava ve tandırda pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

Av yasağı dönemine hazırlık amacıyla önceden avlanan balıklar, temizlendikten sonra tuzlanarak bekletiliyor. Bu işlem sayesinde dayanıklı hale gelen balıklar, tuzlu olarak satışa sunuluyor. Özellikle Van dışında yaşayan vatandaşlar bu ürüne yoğun talep gösteriyor.

“AV YASAĞI DÖNEMİNDE TUZLU BALIK SATIŞI ARTIYOR”

Van’da yöresel ürün satışı yapan esnaflardan Bünyamin Ayık, tuzlu Van balığına olan ilgiyi şu sözlerle anlattı; “Van balığı (inci kefali olarak adlandırılır) Van’a has bir balıktır. 2 ila 4 ay tuzda beklettikten sonra tezgahlarımızda satışa sunuyoruz. Balık oldukça tuzlu olduğu için bazı vatandaşlar çekinerek yaklaşıyor.

Ancak balık 1 gün suda bekletildiğinde tuzu gider ve tüketilebilir. Özellikle batı illerinden çok fazla talep var. Av yasağı sürecinde kesinlikle balık avlamıyoruz, satmıyoruz. Kış aylarında tutulan balıkları hazırlayıp satışa sunuyoruz. Bu balıklar av yasağından önce tutulur.”

BATI İLLERİNDEN TALEP VAR

İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya gibi şehirlerde yaşayan Vanlıların da bu ürünü çevrelerine tanıtmasıyla talep her geçen yıl artıyor. Kilolarca sipariş veren müşterilerin olduğu belirtilirken, tuzlu balığın il dışına ve yurt dışına kargo ile gönderilebildiği ifade edildi.

Van’da özellikle av yasağının başladığı dönemlerde tuzlu Van balığına ilgi artıyor.