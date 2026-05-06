Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıla ait trafik kaza verilerini açıkladı. Raporda, Van’a ait trafik kazası verileri de yer aldı.

Türkiye genelinde karayolu ağında 2025 yılında toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253 adedi sadece maddi hasarlı, 288 bin 321 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak bildirildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 541 kişi kaza yerinde, 3 bin 494 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve bin 106,7 yaralanma meydana geldi.

Van’da karayolu ağında 2025 yılında toplam 6 bin 458 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 4 bin 419’u maddi hasarlı, 2 bin 39’u ise ölümlü yaralanmalı kazalardan oluştu.

Van’da 2025 yılında meydana gelen 2 bin 39 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 26 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın etkisiyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.

Bu dönemde karayolu ağı üzerinde meydana gelen trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 59 olarak verilerde yer aldı. Toplam yaralı sayısı ise 3 bin 384 olarak kaydedildi.

Van’da karayolu trafik kazalarında 2025 yılı genelinde günlük ortalama 5,6 ölümlü yaralanmalı kaza, 0,16 ölüm ve 9,3 yaralanma meydana geldi.