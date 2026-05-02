Ashley Home Furniture, Van’da şube açtı. İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Erekdağı Caddesi üzerinde hizmete giren mağaza, geniş ürün yelpazesi ve istihdama katkısıyla dikkat çekti.

Yatak odası, oturma odası, yemek odası, home-ofis ve ev dekorasyon aksesuarları dahil olmak üzere 20’den fazla ürün kategorisiyle hizmet verecek olan mağaza, 6 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Mağazada yaklaşık 40 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Konfor ve tasarım anlayışıyla öne çıkan markanın Van’daki ilk deneyim merkezinin açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

NECDET TAKVA: “ŞEHİRLER MARKALARLA BÜYÜR”

Mağaza açılışında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, önemli bir markanın Van’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün dünyada önemli ev mağazalarından birinin açılışı için bir araya geldik. Uluslararası ve ulusal markaların şehirlerde yer alması, o kentin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ashley gibi global bir markanın Van’da hizmet vermesi, şehrimizin ticaretine ve markalaşmasına önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN MARKALAŞMASINA KATKI SUNAN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR”

Mağazanın şehir adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Takva, “Ashley, dünyanın birçok ülkesinde yaşam konforunu önceleyen yaklaşımıyla bilinen önemli bir markadır. Bu markanın Van’da da aynı standartlarda bir mağaza açması son derece kıymetlidir. Amerika merkezli bir markanın Van’da hizmet verme iradesi ortaya koyması, şehrimiz adına önemli bir kazanımdır. Bu yatırım yalnızca bir mağaza açılışı olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda şehrimizin markalaşmasına katkı sunan önemli bir adımdır. Burada oluşturulan istihdam, ekonomik katkı ve ticari hareketlilik açısından da büyük değer taşımaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

ASHLEY TÜRKİYE’DEN YATIRIM VE İSTİHDAM VURGUSU

Ashley Türkiye Genel Müdürü Bilal Sağlam ise markanın 1945 yılında Amerika’da kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’deki yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Sağlam, “Kayseri Serbest Bölgesi’nde 200 dönüm üzerine kurulu fabrikamızla üretim yapıyoruz. Bu yatırımlar hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Van’daki bu yatırımın da hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

TANER HAN: “VAN’A ÖNEMLİ BİR MARKA KAZANDIRDIK”

İşletme sahibi ve ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ise yaklaşık 30 yıldır sektörde olduklarını belirterek, Ashley bayiliğini bölgeye kazandırmanın önemine değindi.

Mağazada 40 kişinin istihdam edildiğini belirten Han, “Dünya çapında 160’tan fazla ülkeye hizmet veren, 80 yılı aşkın geçmişe sahip büyük bir markayı Van’a getirdik. Yaklaşık 20 bin ürün çeşidine sahip olan marka, kalite ve güven konusunda öne çıkıyor. 6 bin metrekarelik mağazamızla Van’ın en büyük mobilya mağazalarından biri olacağız.” ifadelerini kullandı.

Açılışa Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, Ashley Türkiye Genel Müdürü Bilal Sağlam, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Necdet Takva tarafından işletme sahibi Taner Han’a siftah sertifikası takdim edildi.