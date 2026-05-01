Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Feti Kurt, kentin hayvan sayısına dair önemli bilgiler paylaştı.

3,4 MİLYON KÜÇÜKBAŞ, 150 BİN BÜYÜKBAŞ

Açıklanan verilere göre Van’da 3 milyon 464 bin 897 küçükbaş, 150 bin 829 büyükbaş hayvan bulunuyor. Bu rakamların resmi kayıtlara yansıyan veriler olduğunu belirten Kurt, kayıt dışı hayvan sayısının ise oldukça düşük seviyede olduğunu ifade etti.

Kurt, “Kayıt dışı hayvan sayısı yüzde 1-2 civarında. Bu oran oldukça düşük. Tespit ettiğimiz kayıt dışı hayvanlar için cezai işlem uygulanarak kayıt altına alıyoruz.” dedi.

DESTEK PROJELERİ HAYVAN SAYISINI ARTIRIYOR

Van’da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin de devam ettiğini belirten Kurt, özellikle ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ Projesi ile ‘Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Söz konusu projelerden bugüne kadar çok sayıda yetiştiricinin faydalandığı belirtilirken, üreticilere önemli desteklerin verildiği ifade edildi. Desteklerle birlikte küçükbaş hayvan sayısının daha da artırılması hedefleniyor.

VAN’DAN 823 BİN HAYVAN SEVKİYATI YAPILDI

Öte yandan 2025 yılı verilerine göre Van’dan şehir dışına yapılan hayvan sevkiyatı da dikkat çekti. Toplamda 823 bin hayvan sevk edilirken, bunun yaklaşık 790 bini küçükbaş, 33 bini ise büyükbaş hayvanlardan oluştu.

Yetkililer, Van’ın hayvancılıkta bölgedeki önemini koruduğunu ve yapılan desteklerle birlikte bu potansiyelin daha da artırılacağını belirtiyor.